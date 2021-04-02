نعيمة الحامي: مجلس الدولة ملتزم بتفاهمات بوزنيقة

هاجمت عضوة مجلس الدولة الاستشاري، نعيمة الحامي، قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بتشكيل لجنة لقبول المترشحين لتولي المناصب السيادية.

وزعمت الحامي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن وضع اللجنة شروطا ومعايير لشاغلي المناصب السيادية قرار فردي وليس قرار مجلس النواب مجتمعا.

وادعت عضوة مجلس الدولة أن هناك تجربة سابقة يمكن إسقاطها على ما يحدث اليوم، وهي انتخاب محمد الشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي الذي لم يستطع القيام بمهامه.

وزعمت الحامي أن مجلس النواب يعمل مع اللجنة المشكلة، في حين أن مجلس الدولة يلتزم بما تم التفاهم عليه في اجتماعات بوزنيقة.