مجلس الوزراء يقرر زيادة معاشات الأسر محدودة الدخل

قال الناطق باسم الحكومة، محمد حمودة، في مؤتمر صحفي أمس، إن مجلس الوزراء أصدر قراره رقم واحد، والذي يقضي بزيادة مرتبات الأسر ذات الدخل المحدود، وفقا لما يتقاضونه من معاشات، وحسب عدد أفراد الأسرة، وذلك لمواجهة الغلاء الحاصل في الأسعار مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
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قناة ليبيا
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