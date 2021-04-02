الفيتوري: ستة عوائق على الطريق قبيل انتخابات ديسمبر

خصص الصحفي والسياسي الليبي الدكتور مصطفى الفيتوري مقاله الأسبوعي للحديث عن أهم التحديات التي تنتظر حكومة الوحدة الوطنية.

وقال الفيتوري إنه في 10 مارس حازت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا على ثقة البرلمان وأدت اليمين في 15 مارس. تم تحديد أجندتها بالفعل في خارطة الطريق التي وضعها منتدى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر الماضي.

أمام رئيس الوزراء الجديد عبد الحميد دبيبة وفريقه الكثير من المهام المعقدة. لقد قاموا بالفعل على الأقل من الناحية النظرية بتوحيد مؤسسات الحكمة المتنافسة في البلاد. وكانت ليبيا حتى أواخر مارس منقسمة بين حكومتين متنافستين واحدة في طرابلس وأخرى في شرق البلاد.

ومن المفترض أن تركز حكومة الوحدة الوطنية طاقتها ومواردها على مهمتين من بين أمور أخرى وهما إجراء انتخابات سلسة ونزيهة بحلول نهاية العام وتحسين الظروف المعيشية للشعب. ومع ذلك هناك شكوك ومخاطر وآمال.

وفي حين أن توقعات الناس عالية فإن القضايا التي تواجه الحكومة معقدة. ومع ذلك فإن معظم الليبيين سيقبلون بأقل من ذلك إذا تم الوفاء بوعد الانتخابات فقط. بعد أن مروا بالعديد من الحروب والمأزق السياسي والصعوبات الاقتصادية وتدهور الخدمات الحكومية والفساد ونظام الرعاية الصحية المنهار في وقت الوباء، يمكن لمعظم الناس تحمل الصعوبات طالما أنهم يعلمون أن الفترة الانتقالية ستنتهي بحلول انتخابات 24 ديسمبر.

ونوضح أدناه العقبات الست الأكثر تحديًا والتي يمكن أن تهدد الانتخابات الموعودة وتخرج حكومة الوحدة الوطنية بأكملها عن مسارها وربما تبدأ حربًا أخرى. والتوقعات والمخاطر عالية.

أولاً ليبيا بلد لا يزال بدون دستور بعد عقد من الزمان بعد أن أطاح المتمردون بمساعدة الناتو بالرئيس الراحل معمر القذافي. الإطار الدستوري الوحيد المتاح هو إعلان دستوري مفرط التعديل. ومع ذلك فإن الوثيقة تفتقر إلى دستور دائم وتفتقر إلى الدعم العام. إلى جانب ذلك لم تتم المصادقة على قانون الانتخابات من قبل اللجنة الدستورية التي انتهت إلى طريق مسدود بشأن هذه القضية في اجتماعها الأخير في 22 مارس. ومن المفترض أن توفر اللجنة المكونة من 17 عضوًا والتي شكلها منتدى الحوار السياسي الليبي نوعًا من الأساس الدستوري المؤقت للانتخابات المقبلة.

واجتمع المنتدى في 23 مارس للخروج من هذا المأزق. حتى لو تم التوصل إلى اتفاق فإن هذا لن ينهي الفترة الانتقالية التي تأتي في انتخابات ديسمبر. ستنتج عن أي انتخابات حكومة مؤقتة أخرى حتى يحين الوقت الذي يتم فيه اعتماد الدستور والموافقة عليه في استفتاء.

ثانيًا العقبة الأكثر صعوبة هي طرد ما يقدر بنحو 20 ألف مقاتل ومرتزقة أجنبي الموجودين حاليًا في ليبيا من فيهم مرتزقة سوريون وقوات تركية استقدمتها تركيا لمساعدة الحكومة السابقة في طرابلس، ومرتزقة روس يساعدون الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. وافقت لجنة عسكرية مشتركة تمثل الجانبين على وقف إطلاق النار في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف في أكتوبر الماضي. لا يزال وقف إطلاق النار ساريًا لكن اللجنة فشلت في إحراز أي تقدم ملموس مثل فتح الطرق التي تربط شرق ليبيا وغربها وجنوبها. في أحدث بيان لها أقرت اللجنة ضمنيًا أنها لا تسيطر على القوات الأجنبية من خلال دعوة الأمم المتحدة للمساعدة في أخراجها من ليبيا.

ثالثاً لكي تكون أي انتخابات آمنة وناجحة فإن نزع سلاح الميليشيات هو خطوة أساسية وإلا فإن الاقتراع على الأمن والنزاهة مهدد. على مدى العامين الماضيين اكتسبت هذه الجماعات “شرعية” إضافية مما يعني المزيد من المال والسلطة. اعتمدت حكومة الوفاق الوطني السابقة عليهم في بقائها. وقامت الميليشيات إلى جانب المرتزقة السوريين بالدفاع عن العاصمة ضد هجوم حفتر 2019-2020، وهزموه في نهاية المطاف في يونيو. إنهم يسيطرون بشكل فعال على العاصمة وأصبحوا يشكلون تهديدًا خطيرًا لأي عملية سياسية كما كانوا طوال العقد الماضي. إن تحييدهم دون نزع سلاحهم هو عمل شاق على أقل تقدير. نزع السلاح الكامل قبل ديسمبر أمر غير وارد، ويجب على حكومة الوحدة الوطنية أن تجد طريقة لمواصلة أعمالها بما في ذلك الانتخابات مع انتشار الميليشيات في المشهد الطبيعي للبلاد. وقد يكون حصرهم في ثكناتهم على الأقل خلال فترة الاقتراع أسهل حل عملي. ولم يكشف رئيس الوزراء دبيبة بعد عن خطته للتعامل مع هذا حتى لو كان لديه واحدة.

ر ابعًا قد يبدو توحيد البيروقراطية الحكومية المنقسمة أسهل جزء لكن هذا افتراض غير دقيق. إن توحيد حكومتين كانتا تعملان بشكل منفصل على مدى السنوات الست الماضية يستلزم إقالة الأفراد وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، والأهم من ذلك تدقيق نفقات كل حكومة سابقة. في بلد يتفشى فيه الفساد وتفتقر إلى إنفاذ القانون تعد المساءلة هدفًا طموحًا للغاية. البيروقراطية المتضخمة تلتهم ما يقرب من ثلث ميزانية الدولة.

خامساً توحيد الجيشين شبه المحترفين هو موضوع هام آخر. الشيء نفسه ينطبق على بناء قوات مسلحة واحدة من أعداء الأمس. الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر والجيش الوطني الليبي كجزء من حكومة الوحدة الوطنية هما كيانان مختلفان يتقاتل أحدهما الآخر لسنوات. في الواقع تسيطر القوات الموالية لحفتر على مساحات شاسعة من ليبيا لكن ليس البلد بأكمله. في حين جمعت اللجنة العسكرية المشتركة بين الجانبين إلا أنها فشلت حتى الآن في وضع خطة عملية للتوحيد. لا يزال حفتر يرى نفسه وقواته على أنهم الجيش “الليبي”، بينما يراه الطرف الآخر أنه ليس أكثر من جنرال منشق يحاول حكم ليبيا بالقوة. في الآونة الأخيرة استقبل حفتر المبعوث الأممي الجديد على الرغم من أنه لا يشغل منصبًا رسميًا في حكومة الوحدة الوطنية. هذا مؤشر آخر على أن حفتر قد يكون لديه أفكار أخرى حول دعمه السابق لحكومة الوحدة الوطنية.

أخيرًا المصالحة الوطنية بين الأمة المنقسمة عملية معقدة تستغرق وقتًا طويلاً. أدى عقد من القتال والخلافات والذي تفاقم بسبب التدخلات الأجنبية إلى مزيد من الانقسام في الليبيين على طول الخطوط الإقليمية والقبلية، ولم تقدم حكومة الوحدة الوطنية خطة المصالحة بعد. وستتطلب أي مصالحة إطلاق سراح السجناء السياسيين وسن آليات العدالة الانتقالية وإعادة المشردين داخليا وأولئك الذين أجبروا على الفرار إلى الخارج. كيف بالضبط ستنفذ حكومة الوحدة الوطنية ذلك في غضون 267 يومًا قبل انتخابات ديسمبر لا يزال غير واضح.

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