حمودة: الحكومة خصصت أكثر من 977 مليون دينار لتطوير شبكة الكهرباء

قال الناطق باسم الحكومة، محمد حمودة، في مؤتمر صحفي أمس، أن الحكومة خصصت أكثر من تسعمئة وسبعة وسبعين مليونا ومئة وستة وستين ألف دينار من نفقات باب الطوارئ للشركة العامة للكهرباء لتمكينها من العمل على الصيانات اللازمة للشبكة، وتطوير الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين.
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قناة ليبيا
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