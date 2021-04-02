فتح مرتقب للأجواء الإيطالية يشمل الطيران الليبي خلال أيام

في إطار دعم وتأكيد للعلاقات الليبي الإيطالية وتفعيلا للتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات والتنسيق بين حكومة الوحدة الوطنية و الحكومة الايطالية لتفعيل البرامج المشتركة وتنفيذا للالتزامات التي عقدتها على نفسها السلطات الايطالية تجاه ليبيا والشعب الليبي من خلال تفعيل معاهدة الصداقة و البنود المتفق عليها قام السفير الدكتور عمر الترهوني بعدد من اللقاءات من خلال دعوات من وزراء بالحكومة الايطالية كان أولها لقاء وزير الخارجية لوجي دي مايو ووزير الدفاع غوريني ووزير الداخلية لوتشانا مورغيزي.

ذلك للوقوف علي المشاريع المشتركة المتوقفة للدفع بها وتفعيلها ومتابعه ما تم تنفيذها كما تم الاعداد والترتيب لزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي إلى ليبيا وهي تعتبر أول زيارة له خارج إيطاليا بعد تكليفه برئاسة الحكومة الإيطالية.

‎ وأجرى اليوم الجمعة 2 أبريل 2021 اجتماع موسع بوزارة الخارجية الايطالية روما ضم مدير الادارة العامة السياسية والامنية سبيباستيانو كاردي والمبعوث الشخصي لوزير الخارجية الايطالي السفير باسكوالي فيرارا بحضور السفير الليبي عمر الترهوني و الطيب الزروق مسؤول ملف التعاون بالسفارة مناقشة كل الملفات المشتركة باستفاضة والتي من أهمها تفعيل مشروع الطريق السريع و استكمال مشاريع مذكرات التفاهم المتعددة الجمارك وتبادل الرخص، السجناء والمحكومين الموقعة بالأحرف الاولي.

و أفاد السفير عمر الترهوني بأن هناك مهمة لمصلحة الطيران المدني ENAC لوفد من مجموعة ENAV ستقوم بزيارة الي ليبيا مطلع الاسبوع القادم للمطارات الليبية لاستكمال الاجراءات الفنية استعدادً فتح الاجواء الطيران بين البلدين.