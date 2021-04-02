ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

02 April, 2021

قام السفير عمر التر هوني بعدد من اللقاءات من خلال دعوات من وزراء بالحكومة الايطالية كان اولها لقاء وزير الخارجية لوجي دي مايو ووزير الدفاع غوريني ووزير الداخلية لوتشانا مورغيزي وذلك للوقوف علي المشاريع المشتركة المتوقفة للدفع بها وتفعيلها ومتابعه ما تم تنفيذها كما تم الاعداد والترتيب لزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي إلى ليبيا وهي تعتبر أول زيارة له خارج إيطاليا بعد تكليفه برئاسة الحكومة الإيطالية.

‎ كما اجري هذا اليوم الجمعه ،اجتماع موسع بوزارة الخارجية الايطالية روما ضم مدير الادارة العامة السياسية والامنية سبيباستيانو كاردي والمبعوث الشخصي لوزير الخارجية الايطالي السفير باسكوالي فيرارا بحضور السفير الليبي د عمر الترهوني والسيد الطيب الزروق مسؤل ملف التعاون بالسفارة مناقشة كل الملفات المشتركة باستفاضة والتي من اهمها تفعيل مشروع الطريق السريع و استكمال مشاريع مذكرات التفاهم المتعددة ( الجمارك. تبادل الرخص ، السجناء والمحكومين الموقعه بالاحرف الاولي )

كما افاد عمر الترهوني بأن هناك مهمة لمصلحة الطيران المدني ENAC لوفد من مجموعه ENAV ستقوم بزيارة الي ليبيا مطلع الاسبوع القادم للمطارات الليبية لاستكمال الاجراءات الفنية استعدادً فتح الاجواء الطيران بين البلدين