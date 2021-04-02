شنغن فيزا أنفو: ليبيا ضمن قائمة مهددة بفرض قيود على تأشيرة شنغن

كشف موقع “شنغن فيزا أنفو” عن قائمة تضم 13 دولة من بينها ليبيا، مهددة بفرض قيود على تأشيرة شنغن، بسبب عدم تعاونها في إعادة قبول مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الموقع الأوروبي أنه بعد تقييم 39 دولة، ألحقت 13 منها بقائمة البلدان التي لم تتعاون في إعادة اللاجئين المرفوضة طلباتهم من منطقة شينغن، وقال إن المفوضية الأوروبية صنفت ليبيا ودولا أخرى في أفريقيا والشرق الأوسط في قائمة التصنيف الضعيف والأسوأ من حيث التعاون مع الاتحاد.

وتتهم المفوضية الأوروبية هذه الدول بعدم التعاون فيما يتعلق بإعادة قبول مواطنيها المرفوضين في الاتحاد الأوروبي، وأكد “شينغن فيزا أنفو” أنه من المقرر أن تبدأ محادثات مع هذه الدول من بينها ليبيا من أجل التوصل إلى اتفاق تقوم على أساسه باستعادة مواطنيها الذين تم رفض طلبات لجوئهم.