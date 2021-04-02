جريمة صادمة… شاب يقتل أمه وأخته وطفلتها رميا بالرصاص في طرابلس

استيقظ أهالي منطقة خلة الفرجان بالعاصمة طرابلس على فاجعة مقتل سيدة وبنتها وحفيدتها.
وذكرت مصادر بحسب وسائل اعلام محلية أن جريمة القتل تجرد فيها الابن عن أوثق رباط بقتله لأمه وشقيقتيه وابنة أخته ذات الـ١١ عاما.
ولفتت المصادر إلى أن الجريمة دافعها الغيرة والشرف، مشيرة إلى أن المجرم غادر السجن قبيل ارتكاب جريمته.
وفي السياق نفسه، أوضحت مصادر أمنية ، أن المجرم قام بقتلهن قبل عامين رميا بالرصاص، ودفنهن في حديقة المنزل الكائن في منطقة خلة الفرجان بعمق حوالي 3 أمتار.
وأكدت المصادر الأمنية أن الأجهزة المختصة ألقت القبض على المتهم وبالتحقيق معه اعترف بالجريمة بالكامل.
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