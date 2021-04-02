الإسعاف والطواريء طرابلس ينتشل 4 جثث من عين زارة 

أخبارليبيا24- خاص

أكد المتحدث باسم غرفة الإسعاف والطوارئ طرابلس أسامة علي لـ”أخبارليبيا24″ انتشال أربع جثث من منطقة الخلة عين زارة بعد معلومات عن جريمة قتل.

وأضاف علي أن إشارة هاتفية وردت إلى غرفة العمليات المركزية 191 من غرفة مديرية أمن طرابلس عن وقوع جريمة قتل في منطقة الخلة عين زارة.

وأوضح المتحدث باسم الجهاز أنه على الفور تم توجيه فريق الانتشال التابع لفريق الانقاذ والطوارئ التابع للجهاز إلى المكان وتم انتشال 4 جثث.

وأفاد علي أن انتشال الجثث تم بالتعاون مع البحث الجنائي طرابلس والنيابة العامة والطب الشرعي وتم نقل الجثامين إلى دار الموتى في مستشفي طرابلس الطبي.