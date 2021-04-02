ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

02 April, 2021

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ،بمناسبة اليوم العالمى لليتيم، والذى انطلقت فكرة الاحتفال به من قبل مؤسسة “ستار فونديشن” البريطانية عام 2003 ، وزارة الشؤون الإجتماعية و الهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي، بالعمل على توفير بيئة تربوية سليمة وشاملة للأيتام من مجهولي الوالدين والأيتام وإعانتهم على أن يكونوا مواطنين صالحين يساهمون في بناء الوطن محافظين على هويتهم الوطنية والإسلامية.

و عبّرت اللجنة في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخة منه ،حرصها على المساهمة في ترسيخ المفاهيم الأصيلة للمجتمع الليبي وتجسيد قِيَم التكافل والتضامن الإجتماعي والإنساني ، والالتزام التشريعي على مستوى المرجعيات والقوانين الوطنية التي تكفل لليتيم الحق في التمتع بكافة حقوقه، وفقاً لما جاءت به الشرائع السماوية والاتفاقيات العربية والدولية في هذا المجال، والتي تأتي في مقدمتها إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل .

و أكدت اللجنة على أن المجتمع الليبي يعتبر نموذجاً يحتذى للتراحم والتماسك والتآلف بين جميع فئاته، وهذه ميزة بارزة نابعة من تمسكنا بسماحة الدين الإسلامي وعاداتنا الوطنية والعربية العريقة، فضلاً عن مايتميز به الشعب الليبي من تسامح وتكافل وتعاون وتراحم بين كافة شرائحة الاجتماعية، وفي هذا الإطار تسعى اللجنة الوطنية ، ضمن نهج واستراتيجية عملها إلى أن تكون جميع فئات المجتمع، بما فيها فئة الأيتام، جزءاً من مهام عملها ومتابعة أوضاعهم والدفاع عن حقوقهم الوطنية والإنسانية والقانونية.

يشار أن العالم يحتفل اليوم الجمعة “أول جمعة فى إبريل” باليوم العالمي لليتيم ،الهدف الرئيس لـ يوم اليتيم هو التركيز على احتياجات اليتيم العاطفية، ولفت انتباه العالم له ولما يريد، ولاقت فكرة تخصيص يوم لـ اليتيم دعما كبيرا من الشخصيات العامة، ووزارة التضامن الاجتماعى.