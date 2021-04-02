عز الدين عقيل: المصالحة المناسبة لليبيين هي تفكيك المليشيات وهيكلة المؤسسة العسكرية

رأى المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل، أن المصالحة الوطنية تعد “أكبر عقبات السلطة الليبية الجديدة”.

وأكد عقيل، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن “المصالحة التي تناسب الليبيين هي نزع سلاح وتفكيك المليشيات، وإعادة هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية، بما يمكن الدولة من امتلاك السلاح حصرا واستعادة منظومة الأمن القومي، ثم ترك الليبيين يتجهون إلى القضاء لإنصاف كل من له مظلمة”.

وقال المحلل السياسي إن “الشعب الليبي لا يحتاج إلى مصالحة وطنية إلا ضمن حالات ضيقة جدا ومحدودة كما وكيفا، يمكن معالجتها بسهولة ويسر، أما ما ينتظروه فعلا ويرفضه الغرب بشدة هو نزع سلاح وتفكيك المليشيات”.