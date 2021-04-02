عمليات جراحية بمستشفى امساعد العام لتوطين العلاج

شهد مستشفى امساعد العام إجراء أول العمليات الجراحية بسواعد ليبية، حيث بدأ العمل في جميع أقسام الجراحة بمستشفى امساعد العام تماشياً مع خطة وزارة الصحة بتوطين العلاج في الداخل، وتجنيب المواطنين في القرى والمناطق النائية مشاق السفر إلى مدن بعيدة.

وبدأ الطاقم الطبي الذي زار المستشفى، والقادم من مدينة طبرق فعلياً بإجراء العمليات الجراحية لعدد من المواطنين، حيث ستوفر هذه العمليات على المواطنين مشاق السفر وستساعد المصابين نتيجة الحوادث على طريق امساعد طبرق.

عمل دؤوب من قبل القائمين على القطاع الصحي في البلدية، حيث شهدت الأيام الماضية تفعيل أقسام العمليات في مستشفيات بالخاثر وبئر الأشهب، وينتظر تفعيل بقية أقسام مستشفى امساعد خاصة قسم النساء والولادة.

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