ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

02 April, 2021

استقبل د. فيصل قرقاب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات السفير الصيني لدي ليبيا تشيمين وانغ ، وتم خلال هذا اللقاء مناقشة تنمية وتطوير قطاع الاتصالات والتقنية ومواكبة ما وصلت إليه الشركات الصينية في هذا المجال، إلى جانب فتح آفاق جديدة تخلق بيئة تقنية جاذبة للاستثمارات.

كما تمت مناقشة اداء عمل الشركات الصينية العاملة في قطاع الاتصالات والتقنية في ليبيا وتعزيز سبل التعاون في مجال التدريب والتطوير ونقل المعرفة من خلال اكاديمية الاتصالات والتقنية التابعة للشركة القابضة والتي ستساهم في الدفع بالعجلة العلمية وتعزيز البحث الفكري وتنمية المهارات الأكاديمية والتطبيقية في ليبيا، بالإضافة الى تغطية احتياجات السوق الليبي بكفاءات ومهارات وطنية.

وقال “د. فيصل قرقاب أن هذا اللقاء يعد لقاءا مهما حيث تعتبر الصين رائدة في مجال الاتصالات والتقنية، خاصة أن خطة الشركة القابضة 2021-2023 تهدف إلى تطوير القطاع، وتحسين الاستثمارات في البلاد”. مؤكدا على أن الشركات الصينية تعتبر شريكاً استراتيجياً على صعيديْ التطوير والاستثمار، وأشار إلى أن الشركة القابضة للاتصالات تتطلع إلى مزيد من التعاون بين البلدين.

من جانبه أكد السفير الصيني على متانة العلاقات الليبية الصينية كما أكد على التزامهم الكامل للعمل مع الشركة القابضة للاتصالات وشركاتها التابعة لتنفيذ المشاريع التي من شأنها تحقيق استراتيجية تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في ليبيا.

وتحمل زيارة السيد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا لقطاع الاتصالات، وهو من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، عن جدية الصين في تعزيز الاستقرار والازدهار في ليبيا ولها دلالة قوية على أن ليبيا أصبحت جاهزة لاستثمارات وعمل الشركات الأجنبية.