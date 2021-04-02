ليبيا الان

مؤسسات المجتمع المدني في تراغن تتكاتف لدعم الخدمات

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد مسؤولو مكتب الثقافة والمجتمع المدني في المجلس التسييري تراغن اجتماعاً تشاورياً، بحضور مندوبي مؤسسات المجتمع المدني في البلدية تراغن، خُصص لدراسة آليات العمل المشترك لمؤسسات المجتمع المدني والتباحث حول تصويب آليات البناء الهيكلي الإداري التنفيذي للمؤسسات المدنية، وفق المعايير الفنية والقانونية لمفوضية المجتمع المدني في ليبيا.

المجتمعون أكدوا من خلال مناقشاتهم على ضرورة خلق آليات عمل تضامنية بين مؤسسات المجتمع المدني، تسهم في تقديم الدعم اللوجستي والفني الخدمي للمؤسسات الرسمية من أجل تقديم خدماتها بشكل أفضل.

اللقاء لن يكون الأخير، فستتبعه لقاءات مشابهة ستناقش القضايا التي تهم المجتمع المدني ومكتب الثقافة في البلدية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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