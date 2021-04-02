سفيرة ليبيا لدى أمريكا تبحث مساعدة الوكالة الأمريكية للتنمية في الانتخابات

استعرضت سفيرة ليبيا في الولايات المتحدة وفاء بوقعيقص، خلال اتصال هاتفي مع النائب المساعد لمدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ميغن دورتي،

آخر مستجدات التقدم المحرز في ليبيا، حيث أكد الطرفان على الحاجة إلى مزيد من المساعدة التقنية في بناء القدرات والاستعدادات لإجراء الانتخابات القادمة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية بما في ذلك معالجة كوفيد تسعة عشر وتطوير شبكة الكهرباء.

كما بحثت سفيرة ليبيا في الولايات المتحدة وفاء بوقعيقص، مع عضو اللجنة الفرعية المعنية بإفريقيا وسياسات الصحة العالمية في لجنة الشؤون الخارجية، أهمية مواصلة الولايات المتحدة القيام بدورها الإيجابي في ليبيا،

ممثلا في دعم الحكومة الوطنية وسيادة ليبيا، ودعم جهود الحكومة في إعطاء الأولوية لمكافحة جائحة كورونا.

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