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المرج.. قوة أمنية تُخلي العمارات الصينية بعد الاستيلاء على بعضها

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أخلت قوة أمنية مشتركة، الجمعة، العمارات الصينية بمدينة المرج بعد الاستيلاء على جزء منها من قبل من وصفتهم مديرية الأمن بـ”الشباب المغرر بهم”.

وترأس مدير أمن المرج العقيد وهبي أنور الرخ القوة التي ضمت مديرية أمن المرج والكتيبة 106 مجحفلة المرج، وفرع جهاز الأمن الداخلي وفرع الشرطة القضائية المرج وإدارة الاستخبارات العسكرية المرج وفرع جهاز البحث الجنائي.

ووفق بيان للمديرية، فقد “تم إنجاز عملية الإخلاء على أكمل وجه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإيداع من تم القبض عليهم بالحجز القانوني لدى جهات الاختصاص”، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية.

ودعت المديرية كافة أبناء وأهالي مدينة المرج بعدم “الانجرار وراء الدعوات المشبوهة من قبل بعض ضعاف النفوس، والذين يحاولون زعزعة الأمن والاستقرار بالمدينة”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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