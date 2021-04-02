لقاء سوداني ليبي على أرض النيجر

أعلن السودان، اليوم الجمعة، انعقاد لقاء ليبي – سوداني على أرض النيجر (غربي أفريقيا).

أفادت وكالة الأنباء السودانية “سونا” بأن النائب الأول لرئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني، الفريق أول، محمد حمدان دقلو “حميدتي” التقى مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري.

وجاء لقاء حميدتي والمشري على هامش مشاركتهما في حفل تنصيب رئيس النيجر، محمد بازوم.

وأشاد النائب الأول لرئيس المجلس السيادي السوداني بجهود ليبيا، في تحقيق الاستقرار ببلادهم.

وأكد حميدتي دعم السودان، لكافة الخطوات، التي تهدف تجاوز التحديات الراهنة والعبور بالبلاد إلى رحاب الأمن والاستقرار.

وأوضح حميدتي “هناك علاقات عميقة بين البلدين الشقيقين، وهناك رغبة في الدفع بها إلى آفاق أرحب”.

ومن جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا إنه يقدر جهود السودان الرامية إلى استقرار بلاده.

وأكد المشري أن هناك أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات.

ودعا المسؤول الليبي إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين.