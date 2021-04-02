خطة متكاملة لمراقبة الخدمات في الجميل والمنشية برمضان

في إطار الاستعداد لتطبيق خطة متكاملة لمراقبة الخدمات خلال شهر رمضان، استقبلت اللجنتان التسييريتان لبلدتي الجميل والمنشية، رئيس جهاز الحرس البلدي للسهل الغربي.

وعُقد خلال الزيارة اجتماع لتقييم آلية العمل ووضع الخطط والبرامج لنجاح سير العمل وتقديم خدمات أفضل للصالح العام، كما تم القيام بجولات ميدانية لتفقد استعدادات مكاتب الحرس البلدي في الجميل والمنشية و‏رقدالين وزلطن، والاطلاع على العراقيل والصعوبات التي تواجه منتسبي الحرس البلدي في المنطقة الغربية.

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