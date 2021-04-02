ترقب فتح أجواء الطيران بين ليبيا وإيطاليا

أعلنت السفارة الليبية في روما، الجمعة، أن إيطاليا تعتزم فتح أجوائها أمام الطيران، على أن تشمل هذه الخطوة الطيران الليبي.

وكشف السفير الليبي في إيطاليا، عمر الترهوني، بتصريح نشرته السفارة، أن وفداً من مجموعة ENAV ضمن مصلحة الطيران المدني الإيطالي، سيزور ليبيا مطلع الأسبوع القادم للاطّلاع على المطارات الليبية لاستكمال الإجراءات الفنية استعدادًا لفتح أجواء الطيران بين البلدين.

ولفتت السفارة إلى أن الترهوني عقد لقاء مع وزير الخارجية “لوجي دي مايو” ووزير الدفاع “غوريني” ووزير الداخلية لوتشانا مورغيزي، للوقوف على المشاريع المشتركة المتوقفة للدفع بها وتفعيلها، ومتابعة ما تم تنفيذها، كما تم الإعداد والترتيب لزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى ليبيا وهي أول زيارة له خارج إيطاليا بعد تكليفه برئاسة الحكومة.

كما عُقد الجمعة اجتماع موسع بوزارة الخارجية الإيطالية روما، ضم مدير الإدارة العامة السياسية والأمنية سبيباستيانو كاردي، والمبعوث الشخصي لوزير الخارجية الإيطالي السفير باسكوالي فيرارا، بحضور السفير الليبي ومسؤول ملف التعاون بالسفارة الطيب الزروق، وتمت مناقشة كل الملفات المشتركة ومن أهمها تفعيل مشروع الطريق السريع واستكمال مذكرات التفاهم بشأن الجمارك، وتبادل الرخص والسجناء والمحكومين.

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