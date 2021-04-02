واشنطن وروما تؤكدان على دعم “حل مستدام” في ليبيا

أكد وزيرا الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والإيطالي لويجي دي مايو، الجمعة، على دعم واشنطن وروما لحل مستدام للأزمة الليبية.

وأعرب الوزيران، في مقال مشترك نشرته صحيفة (لا ريبوبليكا) بمناسبة مرور 160 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روما وواشنطن، عن دعم بلديهما لاستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط، وفق ما نقلت وكالة “آكي” الإيطالية.

وجاء في المقال: “الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط الموسعة، التي تمتد من أفغانستان إلى منطقة الساحل، يعد هدفًا ذا أولوية لتعاوننا.. ندعم الشعب الليبي والمؤسسات الليبية في مسارهم نحو انتخابات حرة ونزيهة ونحو حل سياسي مستدام للأزمة، في إطار الأمم المتحدة”.

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