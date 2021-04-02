صنع الله لراديو مصراتة: رفعنا تجميد أموال النفط بطلب من الحكومة

قال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط لراديو مصراتة، إن إنتاج البلاد في الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية لم نصل إليه منذ العام 2014 م إذ بلغ معدل إنتاجنا الشهري مليونا و200 و12 ألف برميل.

أضاف مصطفى صنع الله قائلا: “أكثر من 200 مليار دولار خسائرنا بسبب الإقفالات السابقة غير الخسائر الفنية في الخزانات والأنابيب وغيرها من مرافق البنية التحتية، و كانت لدينا خطة للوصول إلى 2 مليون برميل يوميا في م1/1/2017 لكن الإنتكاسات في البلاد لم تمكننا من تحقيق أهدافنا” على حد قوله.

وواصل قوله: ” تم تدمير خمسة حقول بالكامل وهي( المبروك الظهرة/ الغاني/الزناد/محطة الباهي) بالإضافة إلى تعرض عدد من الحقول إلى السرقة والتخريب، وأسعار النفط ممتازة حاليا وقادرون على الوصول إلى مليون و450ألف برميل يوميا هذا العام إذا تحصلنا على الموازنة المطلوبة واستقرت الأوضاع الأمنية”.

وأكد أنه تم رفع التجميد على أموال النفط بناء على طلب الحكومة وبدأنا في إحالة الأموال إلى حسابات وزارة المالية في مصرف ليبيا المركزي، و إنتاجنا من الغاز حاليا 2 مليار و600 مليون قدم مكعب ولدينا حقول قابلة للتطوير والإستثمار.

واختتم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط: “لدينا241 مشروع للبنية التحتية والتنمية المستدامة من باب المسؤولية الاجتماعية في كل مناطق ليبيا نفذنا منها 169 مشروعا منها 47 في مجال الصحة و23 في مجال المياه والصرف الصحي”.