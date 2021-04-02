الكتيبة 190 طبرق تحبط تهريب أنواع من الحبوب المهلوسة وأسلحة وذخائر 

أخبار ليبيا24

أحبطت الكتيبة 190 التابعة لمنطقة طبرق العسكرية عملية تهريب أنواع من الحبوب المهلوسة وأسلحة وذخيرة.

وذكر المكتب الإعلامي لمنطقة طبرق العسكرية أن سرية الاستطلاع بالكتيبة 190 قامت بعملية مطاردة لعدد من مركبات الدفع الرباعي كانت تحاول تهريب مواد وأسلحة وذخيرة بنقاط الاستطلاع مابعد 25 كم من منطقة الشقيتي بالمناطق الحدودية جنوب مدينة طبرق مابين دولة ليبيا ودولة مصر.

وأضاف المكتب الإعلامي أن القوة المكلفة قامت بعد عملية الاستطلاع بالهجوم على موقع تمركز هذه العصابات وبعد عملية إطلاق نار ومراوغة ومقاومة بسيطة من المهربين تم حجز المركبات التي تم إعباطها وفرار الأخرى أثناء عملية المطاردة.

وأشار إلى أنه من خلال هذه العملية تم ضبط كمية من حبوب المهلوسة عدد 21 صندوق ترامادول وعدد 2 بندقية صيد وعدد 2 بندقية إف إن وعدد 1 بندقية نوع دراغانوف بالإضافة الى 7صناديق ذخيرة وعدد 2 سيارة لاند كروزر كانت بحوزتهم.

وبتعليمات من “” آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء ناجي بوعلوية تم تشكيل لجنة برئاسة آمر كتيبة 190 وعضو الاستخبارات العسكرية وعضو من الشرطة العسكرية وعضو من سرية الاستطلاع بالكتيبة 190 لإعدام وإتلاف الكمية المضبوطة