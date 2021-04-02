أحمد العبود: المصالحة الوطنية ستكون ركيزة بناء الدولة لما بعد الانتخابات

رأى المحلل السياسي الليبي، أحمد العبود، أن المصالحة الوطنية ستكون ركيزة بناء الدولة لما بعد الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر المقبل.

وقال العبود في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إنه “من الجيد الحديث عن المصالحة وأدبياتها ومعاييرها واشتراطاتها، فالمطلوب أن تظل القضية الأبرز التي تشغل الأمة ومثقفيها، وتكون حاضرة في وعيهم وضميرهم ووعيهم المجتمعي”.

وشدد المحلل السياسي على أن هذا الأمر يجب أن يأتي ضمن مجموعة من التفاهمات، مشيرا إلى أهمية تحقيق “عدالة توزيع الثروة والتنمية المستدامة”.

وتابع: “يمكن الاستناد إلى موروث ليبيا الحضاري في إنتاج نموذجها الخاص بالمصالحة والانفتاح عليه، وتجاوز الأخطاء التي وقعت فيها البلاد منذ عام 2011”.