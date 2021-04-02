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إعادة فتح السفارات دعماً لخارطة الطريق نحو الانتخابات

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بعد توقف دام عدة سنوات، بدأت رحلة عودة السفارات إلى العاصمة طرابلس، ما يشير إلى سعي الأطراف الإقليمية والدولية لدعم خريطة الطريق المعتمدة من أجل تحقيق الحل السياسي، والتي تقود إلى إجراء الانتخابات نهاية العام.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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