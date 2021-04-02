إعادة فتح السفارات دعماً لخارطة الطريق نحو الانتخابات

بعد توقف دام عدة سنوات، بدأت رحلة عودة السفارات إلى العاصمة طرابلس، ما يشير إلى سعي الأطراف الإقليمية والدولية لدعم خريطة الطريق المعتمدة من أجل تحقيق الحل السياسي، والتي تقود إلى إجراء الانتخابات نهاية العام.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
لجنة كورونا بالواحات تطالب بتطبيق إجراءات الوقاية
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
باحثان: حلقة خاطئة ومفقودة في رواية الاتحاد الأوروبي بشأن ليبيا
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
أحمد العبود: المصالحة الوطنية ستكون ركيزة بناء الدولة لما بعد الانتخابات
تم النشر منذُ 17 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة شفاء في غدامس
تم النشر منذُ 18 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا
أضف تعليقـك