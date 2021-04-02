الملف الليبي على طاولة وزيري الخارجية في تونس وموريتانيا

التقى وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي بنظيره الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي يقوم بزيارة إلى تونس لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وجاء في بيان للخارجية التونسية أن اللقاء تناول “أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي وخاصة ضرورة العمل سويّا من أجل تطوير آليات التعاون الاقتصادي وتسهيل انسياب البضائع وتكثيف الاستثمارات داخل منطقة المغرب العربي”.

كما أشار البيان إلى تطابق في “وجهات النظر حول مواصلة حشد الدعم السياسي للمسار التوافقي الليبي خدمة لمصلحة الأشقاء الليبيين وللمنطقة المغاربية.”