السفير الصيني: ملتزمون بالعمل على تطوير قطاع الاتصالات في ليبيا

بحث رئيس مجلس إدارة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب مع السفير الصيني لدى ليبيا تشيمين وانغ، سبل التعاون المشترك لتطوير قطاع الاتصالات والتقنية في ليبيا.

وناقش قرقاب خلال لقائه بالسفير الصيني تنمية وتطوير قطاع الاتصالات والتقنية ومواكبة ما وصلت إليه الشركات الصينية في هذا المجال، إلى جانب فتح آفاق جديدة تخلق بيئة تقنية جاذبة للاستثمارات.

كما تمت مناقشة أداء عمل الشركات الصينية العاملة في قطاع الاتصالات والتقنية في ليبيا وتعزيز سبل التعاون في مجال التدريب والتطوير، ونقل المعرفة من خلال أكاديمية الاتصالات والتقنية التابعة للشركة القابضة والتي ستساهم في الدفع بالعجلة العلمية وتعزيز البحث الفكري وتنمية المهارات الأكاديمية والتطبيقية في ليبيا، بالإضافة إلى تغطية احتياجات السوق الليبية بكفاءات ومهارات وطنية.

وقال قرقاب إن هذا اللقاء يعد لقاء مهما حيث تعتبر الصين رائدة في مجال الاتصالات والتقنية، خاصة أن خطة الشركة القابضة 2021-2023 تهدف إلى تطوير القطاع، وتحسين الاستثمارات في البلاد”.

وأضاف أن “الشركات الصينية تعتبر شريكاً استراتيجياً على صعيديْ التطوير والاستثمار”، وأشار إلى أن الشركة القابضة للاتصالات تتطلع إلى مزيد من التعاون بين البلدين.

من جانبه أكد السفير الصيني على متانة العلاقات الليبية الصينية، كما أكد على التزامهم الكامل للعمل مع الشركة القابضة للاتصالات وشركاتها التابعة لتنفيذ المشاريع التي من شأنها تحقيق إستراتيجية تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في ليبيا.