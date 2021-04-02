ليبيا الان

العلامة شعيب العطشان يرحل عن عمر ناهز 64 عاما

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

فقدت أمس مدينة هون العلامة الكبير الدكتور شعيب العطشان، واحدا من خيرة علمائها، بعد صراع مع مرض كورونا، عن عمر ناهز الأربعة والستين عاما، فرحل تاركا إرثا علميا ودينيا لا ينضب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك