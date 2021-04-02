العلامة شعيب العطشان يرحل عن عمر ناهز 64 عاما

فقدت أمس مدينة هون العلامة الكبير الدكتور شعيب العطشان، واحدا من خيرة علمائها، بعد صراع مع مرض كورونا، عن عمر ناهز الأربعة والستين عاما، فرحل تاركا إرثا علميا ودينيا لا ينضب.
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قناة ليبيا
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