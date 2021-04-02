«جريمة بشعة».. شاب يقتل أمه وشقيقتيه ونجلة إحداهما في خلة الفرجان

تمكن أعضاء البحث الجنائي طرابلس، من كشف اللثام على جريمة وقعت منذ عامين المتهم فيها شاب بقتل أمه وشقيقتيه ونجلة إحداهما في خلة الفرجان.

ووفق بيان قسم البحث الجنائي – طرابلس المركز اليوم، فبعد مرور عامين وتتبع مجريات الأحداث، تم التعرف على الجاني الذي قتل كلا من والدته واثنين من أخواته وابنة شقيقته ذات العشر سنوات، ودفنهن بفناء البيت داخل حفرة تجاوزت 3 أمتار، ووصف القسم الجريمة بالبشعة.

من جانبها قالت مديرية أمن طرابلس، إن القاتل «تجرد عن أوثق رباط بقتله لأمه وشقيقتيه وابنة أخته».

وتابعت في بيان أن «المجرم غادر السجن قبيل ارتكاب جريمته».

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