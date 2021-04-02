وزيرا خارجية تونس وموريتانيا: نعمل على حشد الدعم السياسي للمسار الليبي

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي، عثمان الجرندي، اليوم الجمعة، مع نظيره الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في مقر وزارة الخارجية التونسية، تطورات الأحداث على الساحة الليبية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية، اليوم الجمعة، فإن الطرفين اتفقا على حشد الدعم السياسي للمسار التوافقي الليبي خدمة لمصلحة الأشقاء الليبيين وللمنطقة المغاربية.

وأعرب عثمان الجرندي، خلال الجلسة، عن ارتياحه لمستوى العلاقات الأخوية المتميزة بين تونس وموريتانيا، مؤكدا الاستعداد الدائم لتطويرها العلاقات على جميع المستويات.

كما أكد الجرندي، ضرورة المضي قدما في تحيين الإطار القانوني المنظم للعلاقات بين البلدين، بما من شأنه أن يتلاءم مع التطورات الحاصلة وبما يمكن البلدين من مجابهة التحديات القائمة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.