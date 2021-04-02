الواحة للنفط تنظم تدريبا عمليا لرجال الإطفاء في التعامل مع الحرائق النفطية

أوضحت شركة الواحة للنفط، أنه تم اليوم بدء تدريبات ميدانية واتبارات لمعدات عربات الإطفاء باستعمال قواذف المياه للتدريب على طرق الإطفاء وحالات الطوارئ والتعامل مع الحرائق النفطية.

وفى إيجاز صحفي قالت الشركةن، بدأ ‏اليوم مستخدمي قسم السلامة بحقل( السماح ) بالتجمع بالنقطة المحددة للطوارئ وإجراء تدريبات ميدانية واختبارات لمعدات عربات الإطفاء كذلك سرعة الأستجابة في استعمال القواذف تهدف هذه التدريبات لتمكين ثقافة السلامة إلى كل متدرب و تزودهم بالمعرفة اللازمة لمساعدتهم على معرفة طرق استخدام معدات الاطفاء والإخلاء في حالات الطوارئ.