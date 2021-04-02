افتتاح مركز حماية الطاقة الكهربائية بسوق الأحد في ترهونة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، افتتاح مركز حماية الطاقة الكهربائية بمنطقة سوق الأحد في بلدية ترهونة، مشيرة إلى أنه سيتبع إدارة حماية الطاقة الكهربائية الشقيقة، بحسب ما نشرته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وحضر افتتاح المركز الذي جرى أمس الخميس، كل من مدير عام الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية العميد عبدالله الفيتوري ومعاونه العقيد علي الغراري ومساعد المدير العام للشئون العامة العقيد إسكندر الحبيب ومدير إدارة حماية الطاقة الكهربائية الشقيقة العقيد عبدالرؤوف الهمالي وعدد من أعضاء الشرطة ورئيس وأعضاء المركز.

وقال مدير عام الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية في كلمته إن افتتاح المركز سيساهم في تقديم الخدمات للمواطن بالمنطقة وفي الحفاظ على ممتلكات الشركة العامة للكهرباء، مشددا على أهمية الجدية في أداء العمل والمحافظة علي أوقات العمل واحترام الجميع.

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