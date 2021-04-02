الهنقاري: إسقاط عقيله صالح من رئاسة البرلمان واجب وطني

قال محمد الهنقاري، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محللاً سياسياً»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن إسقاط عقيله صالح من رئاسة البرلمان واجب وطني على أعضاء البرلمان.

وفي وقت سابق، من اليوم الجمعة، وصف عضو المجلس الدولة، موسى فرج، رئيس مجلس النواب عقيله صالح بالمتعنت، قائلا إن استمرار تفرده بالمواقف والقرارات بشأن تعيين المناصب السيادية سيؤجل توحيد مؤسسات الدولة ويعرقل جهود السلطة التنفيذية الجديدة.

وقال فرج في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أستغرب صمت البعثة الأممية عن مثل هذه المخالفات والتجاوزات المتكررة لعقيلة صالح.

وأعلنت اللجنة المكلفة باستلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية، عن فتح باب قبول ملفات المرشحين لهذه المناصب، أمس الخميس ولمدة أسبوع.

ووضعت اللجنة المشكلة بالقرار رقم (14) لسنة 2021 من قبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، عدة شروط للمرشحين على مناصب رئيس ووكيل ديوان المحاسبة، ورئيس ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات، ورئيس ووكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.