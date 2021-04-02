لمخالفته اللوائح .. مصادر: 70 نائبًا يستعدون لرفع دعوى قضائية ضد “عقيلة”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت مصادر إعلامية استعداد أكبر كتلتين في مجلس النواب، وهما كتلة المسار الوطني وكتلة الوسط، للطعن في قرار رئيس المجلس عقيلة صالح، فتح باب الترشح للمناصب السيادية، وكل القرارات السابقة التي اتخذها بشكل فردي، بحسب قولهم.

المصادر أكدت، استعداد أعضاء الكتلتين، البالغ عددهم قرابة السبعين نائبا، لرفع دعوى قضائية ضد عقيلة صالح بشأن مخالفته للوائح الداخلية للمجلس واتخاذه قرارات بشكل فردي دون اجتماع المجلس.

وتابعت بأن الطعن سيشمل قرار تشكيل لجنة المناصب السيادية وعددا من القرارات الأخرى التي اتخذها صالح بصلاحيات منحها لنفسه بالمخالفة، مؤكدة أن الدعوى ستطالب بوقف عمل لجنة المناصب في الشق المستعجل بوقف التنفيذ.

كما كشفت أن قرار تشكيل لجنة المناصب السيادية جاءت كرد فعل على عدم التجاوب مع مساعي صالح لفرض شخصية مقربة منه لشغل منصب المفوضية العليا للانتخابات.

وأعلن عقيلة صالح، في 21 مارس الماضي تشكل لجنة من 6 نواب تتولى إعلان فتح باب الترشح لتولي المناصب السيادية، واستلام وفرز الملفات والسير الذاتية للمترشحين والتحقق من مطابقتها الشروط المطلوبة؛ بهدف الوصول إلى توافق حول شاغلي هذه المناصب، وعرض أسماء المرشحين على مجلس النواب.