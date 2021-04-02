الكتيبة”190″ تحبط عملية تهريب حبوب هلوسة وأسلحة وذخائر

أخبار ليبيا 24 – أمن

تمكنت سرية الاستطلاع بالكتيبة 190 التابعة لمنطقة طبرق العسكرية بعملية مطارده لعدد من مركبات الدفع الرباعي كانت تحاول تهريب مواد وأسلحة وذخائر بنقاط الاستطلاع ما بعد 25 كم من منطقة الشقيتي بالمناطق الحدودية مابين دولة ليبيا ودولة مصر جنوب مدينة طبرق .

وقامت القوة المكلفة بعد عملية الاستطلاع بالهجوم على موقع تمركز هذه العصابات وبعد عملية إطلاق نار ومراوغة ومقاومة بسيطة من المهربين، أسفرت عن فرار المجرمين أمام ضربات جنود الكتيبة 190 التابعة لمنطقة طبرق العسكرية بالقوات المسلحة، وتم حجز المركبات التي استخدمها المهربون .

وفي هذه العملية تم ضبط كمية من حبوب الهلوسة عدد 21 صندوق ترامادول، وعدد 2 بندقية صيد وعدد 2 بندقية أف إن وعدد 1 بندقية نوع دراقانوف، بالإضافة إلى 7 صناديق ذخيرة وعدد 2 سيارة لاندكروزر كانت بحوزتهم.

وبناء على تعليمات آمر منطقة طبرق العسكرية، اللواء ناجي بوعلوية، تم تشكيل لجنة برئاسة آمر كتيبة 190، وعضو عن الاستخبارات العسكرية، وعضو عن الشرطة العسكرية، وعضو عن سرية الاستطلاع بالكتيبة 190 لإتلاف المضبوطات.

وتمت عملية إعدم وإتلاف المضبوطات، بحضور آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء ناجي بوعلوية، للوقوف على عملية الإتلاف ومتابعة سير عمل اللجنة المشكلة، وتنفيذا لقرار السيد القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية رقم (69) لسنة 2015 والذي ينص في المادة (3) منه على اعدام المواد المسكرة والمخدرة وجميع المؤثرات العقلية التي يتم ضبطها من المهربين.

وتأتي هذه العملية الأمنية من ضمن المهام والمجهودات التي تقوم بها منطقة طبرق العسكرية بآمرة “اللواء ناجي بوعلوية “والتي من شأنها الضرب بيد من حديد ومحاربة كافة الظواهر السلبية وعمليات التهريب.