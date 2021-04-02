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الغرياني: قاضي الحكم بالإعدام على “النفار” في النار

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استنكر المفتي المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني، حكمًا صدر من محكمة الاستئناف في طرابلس، ضد من أسماه بـ”أحد الثوار المجاهدين الذين يقاتلون في سبيل الله”، منتقدًا أن يكون الحكم بحجة محاربة الإرهاب، وذلك في إشارة إلى محمد التواتي محمد النفار.

الغرياني – الداعم للجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة – قال عبر برنامج الإسلام والحياة على قناة التناصح-  “هذه التهمة دمر بها حفتر مدينة درنة ومدينة بنغازي وجنوب طرابلس، والعالم كله يعرف من هم الذين قاتلوا الدواعش والإرهابيين”.

وأردف بأن أهل درنة ظلوا يقاتلون الدواعش 8 أشهر وأخرجوهم من ديارهم صاغرين وبذلوا في ذلك أرواحًا وأموالاً ومشقة، قائلاً “بعد ذلك اتُهم أهل درنة بأنهم هم الإرهابيون”، مضيفًا “حدث ذلك أيضا مع ثوار بنغازي وجنوب طرابلس”.

وتساءل “من أصدر هذا الحكم ووضع حيثياته؟، أنتم لديكم قوانين تحكمون بها، ولديكم جريدة رسمية لا تتزحزحون عنها قيد أنملة، وفي هذه الجريدة الرسمية، قبل أن يخرج حفتر ويقوم بالانقلاب، وقبل حتى أن يخرج مجلس النواب، كلف المؤتمر الوطني الثوار الموجودين في بنغازي وطلب منهم ولي الأمر بصفة رسمية وبقرار رسمي منشور في الجريدة الرسمية أن يقاتلوا الإرهابيين المنقلبين على الشرعية وهم حفتر وجماعة الكرامة، وصدر هذا القانون في عهد حكومة واحدة قبل الانقسام في عهد علي زيدان ولكنكم لم تعرجوا عليه إما لأنكم لم تطّلعوا وإما لأنكم تجاهلتموه”.

وأضاف “إذا كان هؤلاء الناس بمن فيهم الشخص الذي حكمتم عليه بالإعدام مكلفون بقرار رسمي بأن يدافعوا عن الوطن وأن يقمعوا الانقلابيين ثم تتهمونهم بالإرهاب التي أصبحت شماعة، فهذا معناه أن كل من قاتل حفتر وهم عشرات الآلاف في عدة مدن وصدرت لهم فتاوى من أهل العلم بأن قتالهم ضد حفتر جهاد لأنه انتهك الحرمات واعتدى على الديار، هم إرهابيون وإذا لم تكونا سمعتم بكل هذا فتلك مصيبة، وإذا كنتم سمعتم به وحكمتم بغير العدل فهذا القاضي في النار”.

وكانت محكمة استئناف طرابلس أصدرت حكمًا حضوريًا على الإرهابي المدعو “محمد التواتي محمد النفار”، من مواليد 1982م سكان مدينة جالو بالإعدام رميًا بالرصاص، لانضمامه إلى مجموعات متطرفة والصادر في 2 فبراير 2021م.

وألقى مكتب التحري والمتابعة بجهاز المباحث العامة، القبض عليه بداخل ورشة بمنطقة جنزور خلال يناير 2019م، وكان من ضمن أفراد جهاز حرس المنشآت النفطية وتحديدًا في حقل الطفل، ومنها التحق بالمجاميع المتطرفة عن طريق البر مرورًا بمدينة اجدابيا، ومنها إلى مدينة بنغازي 2014م.

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تعليقات

  • القضاء لا يحكم الا بعد عدة مرافعات وتمحيص وتدقيق ودراسه وافيه ومستفيظه للقضيه من جميع الجوانب فلو لم يجدوه أحد الخوارج كان يقاتل في صف الشيطان فالخوارج لديهم افكار ملتويه ومنحرفه فهل يعقل عندما يريدون ذبح برئ كل ذنبه كان عسكر في جيش ليبيا وبكل صفاقه وفضاضه يقولون له تعال نتقربوا الي الله بذبحك فاي عقيده يتقرب اصحابها لله بذبح مسلم

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  • لان الفريانى دجال اعور فناره جنة وناره جنة ولهذا اختار القاضى نار الفريانى جنة حقيقية
    ففى حديث رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ : ” قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو لِحُذَيْفَةَ : أَلاَ تُحَدِّثُنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ( إِنَّ مَعَ الدَّجَّالِ إِذَا خَرَجَ مَاءً وَنَارًا ، فَأَمَّا الَّتِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهَا النَّارُ فَمَاءٌ بَارِدٌ ، وَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ تُحْرِقُ ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَى أَنَّهَا نَارٌ ، فَإِنَّهُ عَذْبٌ بَارِدٌ )

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  • وهل نصبت نفسك ياابولهب خازنا للنار بدلا من مالك وهل تتدرى ما مصيرك انت يوم القيامة يامن تدعى انك عالم مع انك تعلمت الاسلام كما تقول على يد يهودى هولندى واليهود بنص القرآن اشد الناس عداوة لنا لهذا انت ومن تدعى انهم شهداء ومن ينفقون عليكم متصورين انه فى سبيل الله جميعكم اول من تسعر بهم كما فى الحديث الشريف
    عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضيَ اللهُ عَنهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، فَيَقُولُ: أخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ، قال: وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قال: مِنْ كُلِّ ألْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وَلَكِنَّ عَذَابَ الله شَدِيدٌ». قالوا: يَا رَسُولَ الله، وَأيُّنَا ذَلِكَ الوَاحِدُ؟ قال: «أبْشِرُوا، فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجُلاً وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ألْفاً». متفق عليه.
    .أول من تسعر بهم النار:

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إنّ أَوّلَ النّاسِ يُقْضَىَ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَيْهِ، رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتّىَ اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىَ وَجْهِهِ حَتّىَ أُلْقِيَ فِي النّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلّمَ العِلْمَ وَعَلّمَهُ وَقَرَأَ القُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلّمْتُ العِلْمَ وَعَلّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ القُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ وَلََكِنّكَ تَعَلّمْتَ العِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ القُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِىءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىَ وَجْهِهِ حَتّىَ أُلْقِيَ فِي النّارِ، وَرَجُلٌ وَسّعَ الله عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ كُلّهِ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إلاّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلََكِنّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىَ وَجْهِهِ، ثُمّ أُلْقِيَ فِي النّارِ». أخرجه مسلم.
    .أهل النار:
    أهل النار المخلدون في النار: الكفار والمنافقون.. والمعذبون إلى أمد: وهم بعض عصاة المؤمنين.
    قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا [64] خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا [65]} [الأحزاب: 64- 65].
    وقال الله تعالى: {وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ [68]} [التوبة: 68].
    وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ المُجَاشِعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ: «… وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لاَ زَبْرَ لَهُ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعاً لاَ يَبْتَغُونَ أَهْلاً وَلاَ مَالاً، وَالخَائِنُ الَّذِي لاَ يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ، وَإِنْ دَقَّ إِلاَّ خَانَهُ وَرَجُلٌ لاَ يُصْبِحُ وَلاَ يُمْسِي إِلاَّ وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ». وَذَكَرَ البُخْلَ أَوِ الكَذِبَ «وَالشِّنْظِيرُ الفَحَّاشُ». أخرجه مسلم.

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  • رايت ياغربانى كل النصوص التى تكفى لادخالك النار متوفرة واذا كنت تطمع فى دخول الجنة ففى حالة واحدة يحدث ذلك اذا دخلها استاذك اليهودى الهولندى الذى علمك الاسلام على الطريقة الصهيونية

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