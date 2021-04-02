وسائل إعلام: المرتزقة الأجانب مازالوا يتحركون غرب ليبيا

نقلت وسائل إعلام عربية نقلا عن مصادرها الخاصة أن تركيا بدأت بتغيير مجموعات المرتزقة الموجودين بقاعدة الوطية دون أي التزام بدعوات إخراج المرتزقة من ليبيا.

وقال موقع “العين الإخبارية” إن 120 فردا من المرتزقة السوريين نقلوا في حافلات مدنية باتجاه العاصمة طرابلس، عبر الطريق الرابط بين قاعدة الوطية والطريق الساحلي الغربي في ليبيا، في إطار عملية تبديل للمجوعات الموجودة.

وأضاف الموقع أن عددا من الضباط الأتراك ما يزال موجودا في قاعدة الوطية، في ظل تواصل الرحلات الجوية التي تنقل المرتزقة وعتادهم.