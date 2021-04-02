بعيرة: الولايات المتحدة تحاول الضغط لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة أن الولايات المتحدة تحاول الضغط لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

بعيرة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث” أمس الخميس قال: “من المهم جدًا التمسك بقضية وقف إطلاق النار”.

وأشار بعيرة إلى أن الأوروبيين لهم مصالح كبيرة في ليبيا، وأن أي عدم استقرار أو توترات في البلاد، تؤثر على جنوب أوروبا والدول الملاصقة للبحر الأبيض المتوسط، منوهًا إلى أن الأوروبيين لا يتحدثون بلغة واحدة في كثير من الأحيان.

وأوضح أن هناك خلافات بين باريس وروما بشأن الوضع الليبي منذ زمن طويل، معتبرًا أن الموقف الأوروبي ما زال منقسمًا، حتى بعد التطورات الإيجابية التي شهدتها ليبيا على الصعيد السياسي، من انتخاب سلطة مؤقتة جديدة وتحديد موعد للانتخابات في ديسمبر القادم.

وأردف: “الجانب الأوروبي ينظر إلى المصالح من وجهات نظر مختلفة، والأوضاع الاقتصادية مهمة، ففرنسا لديها شركات رئيسة تعمل في ليبيا وإيطاليا نفس الشيء، حيث الغاز الليبي يذهب إلى هناك بكميات كبيرة”.

عضو مجلس النواب اختتم تصريحه بالقول: “ولكن ما تزال المصالح القُطرية تسيطر على الوضع الأوروبي وتجعل الخلافات حول ليبيا قائمة، برغم أنهم يحاولون دائمًا إخفائها”، مشددًا على أن هذه الخلافات تؤثر على عملية حل الإشكال الليبي بشكل سريع وحاسم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية