الصغير: لجنة المناصب السياسية بدأت في استقبال ملفات الترشح لتدقيقها قبل إرسالها للبرلمان

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد الهادي الصغير إن الترشح للمناصب السيادية بدأ وفق قرار اللجنة التي ستتسلم السير الذاتية للمترشحين وملفاتهم، مشيرًا إلى أن اللجنة ستواصل استقبال ملفات الترشيح إلى غاية الخميس المقبل.

الصغير وفي تصريحات لقناة “ليبيا الحدث” أمس الخميس، أوضح أن اللجنة ستقوم وفق قرار تشكيلها بدراسة الملفات وتدقيقها قبل اختيار شاغلي المناصب السيادية وإرسالها إلى مجلس النواب لاعتمادها.

ولفت إلى أن اللجنة انتهت من دراسة شروط وآليات الاختيار، وعلى رأسها خبرة المترشح وتوزيع المناصب وفق الأقاليم التاريخية الثلاثة في البلاد.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية