الكبير يشارك في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي

ليبيا – شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي انطلقت أمس الخميس، في العاصمة الأمريكية واشنطن، برئاسة رئيس الصندوق كريستينا جورجيفا، بحضور محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ورؤساء المؤسسات المالية الرسمية، للدول الأعضاء البالغ عددهم 187 عضوًا.

الاجتماعات ستناقش بحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي تحقيق التوازن بين الانتعاش والحفاظ على الاقتصاد الكلي والاستدامة ودور القطاع المالي مابعد جائحة كورونا والقضايا ذات الاهتمام العالمي المشترك وآفاق التنمية الاقتصادية والنظام المالي في العالم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية