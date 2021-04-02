الأحول: لسنا متأكدين من وصول اللقاحات والمسؤولون لا يبالون بصحة المواطن

أخبار ليبيا 24 – صحة

أكد رئيس اللجنة الاستشارية لمكافحة كورونا بمدينة سرت سابقًا، الدكتور عبدالله الأحول، أن الوضع الوبائي في المدينة، ازداد سوءًا في الأسابيع الأخيرة، مرجحًا أن السبب هو السلالة الجديدة من كورونا من جهة، وعدم التزام المواطنيين بالإجراءات الاحترازية من جهة أخرى.

الأحول أشار في تصريحات تلفزيونية إلى أن السلالة الجديدة من الفيروس، سريعة الانتشار في المدينة؛ حيث تم تسجيل في ثلاثة أيام حظر، 72 إصابة بالوباء، معتبرا هذا رقم كبير بالنسبة لمدينة مثل سرت.

ولفت إلى أنه رغم إعلان حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة البدء في اتخاذ بعض القرارات التي تتعلق بملف كورونا، إلا أنه لم يلمس شيئًا على أرض الواقع حتى اللحظة، مثل وصول اللقاحات أو التجهيزات أو الترتيبات ولا أي شيء، على حد تعبيره.

ونوه في السياق، إلى عدم وجود أي ممثل من مدينة سرت باللجنة التي شكلتها الحكومة من أجل معالجة ملف كورونا، موضحًا أن مُلابسات مسألة اللقاحات وعدم وصولها إلى البلاد، ترجع إلى عدم استلام منظمة الصحة العالمية، إجراءات مرفق كوفاكس المعني بالإتاحة العادلة للقاحات، في الوقت المناسب، بسبب تأخر حكومة الوفاق المنتهية ولايتها في إرسال الأوراق المطلوبة والترتيبات المتعلقة بالخصوص.

واستبعد أن تصل اللقاحات في شهر إبريل، حيث قال “الآن يتكلمون عن أن مئات الآلاف من الجرعات ستصل إلى البلاد في أول إبريل، وأعتقد أنها تصريحات لن تضر، لكننا لسنا متأكدين في الحقيقة”.

ووجه رسالة إلى المواطنين، مفادها “لا تنتظر اللقاح وحافظ على صحتك وألبس كمامتك وحافظ على الابتعاد، فالوقاية الشخصية أفضل من إنتظار السراب “، حيث المسؤولين غير مبالين بصحة المواطن، على حد قوله.

وطالب في الختام، حكومة الوحدة المؤقتة الوفاء بتعهداتها، وحماية المواطن من هذه الجائحة المميتة، التي أماتت وأصابت عدد كبير في ظل ضعف الإمكانيات.