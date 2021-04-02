حصاد أسبوعي مليء بالتطورات والأحداث الهامة

أخبار ليبيا 24- الحصاد

شهد الأسبوع الماضي أحداثا وتطورات هامة في الملفات السياسية والأمنية والرياضية في كامل ربوع البلاد، نحاول من خلال هذا الحصاد الأسبوعي استخلاص أهم الأحداث التي شهدتها ليبيا.

أحداث 27 مارس 2021

-أكد عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 العميد مصطفى يحي إن فرق الهندسة العسكرية وخبراء المتفجرات ومخلفات الحرب أنهت أعمالها بالطريق الساحلي سرت- مصراتة.

–مصرع طفل وإصابة خمسة آخرين من عائلته جراء إصابتهم برصاص عشوائي نتيجة شجار مسلح داخل مصيف المعلمين بمنطقة قنفودة غربي بنغازي.

– القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، يستقبل في الرجمة، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيتش.

– القوات الخاصة تطالب الأجهزة الأمنية بتحمل مسؤولياتها حول سرعة الكشف عن ملابسات عملية اغتيال الرائد محمود الورفلي.

-أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم(1) لسنة 2021 بشأن صرف مكافأة مالية لمستحقي المعاش الأساسي.

أحداث 28 مارس 2021

– مصدر رفيع داخل جهاز الأمن الداخلي يؤكد لـ أخبار ليبيا 24 أن ما تم تداوله حول وجود هجوم لقوات الصاعقة على مقر الأمن الداخلي في بنغازي هي مجرد إشاعات لا أساس لها.

– المؤسسة الوطنية للنفط تعلن أن فرق الصيانة التابعة لشركة الواحة للنفط تمكنت من السيطرة على تسرب نفطي بالقرب من حقل الظهرة.

-رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يقرر صرف منحة الزوجة والأبناء اعتبارا من يناير 2021.

– مستشفى تاورغاء العام يعلن إصابة 9 عناصر من الفريق الطبي والعاملين بالمستشفى بفيروس كورونا المستجد.

– وفد رفيع المستوى من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة نائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناح يقومون بزيارة ميدانية لمدن ومناطق الجنوب الليبي للوقوف على احتياجاتها.

-قال عضو مجلس النواب عن المرج عبد المنعم بالحسن إن اللجنة المكلفة بتسلّم ملفات الراغبين في التقدم وشغل المناصب السيادية عقدت اجتماعها الأول عبر تقنية الزوم مشيرا أنها ستشرع في استلام الملفات.

أحداث 28 مارس 2021

-أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 35 حالات وفاة و 696 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

-شهدت مدن غرب البلاد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عمليات إجرامية وتصفية جسدية واختطاف وسرقة في عدة مدن من الغربي الليبي.

-مقتل “محمد سالم دمونة” أحد أبرز قادة مليشيا لواء الصمود الذين لديهم سجل إجرامي وإصابة اثنين من مرافقيه على يد مسلحين داخل العاصمة طرابلس.

– فرنسا تعيد فتح سفارتها في ليبيا كما وعد بذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي.

– القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر يحضر ختام التمرين التعبوي على مستوى كتيبة دبابات للواء 106 مجحفل التابع للقوات المسلحة الليبية.

– منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة تعلن أن خفر السواحل الليبي اعترض ما لا يقل عن 480 مهاجرا قبالة الساحل خلال الـ48 ساعة الماضية.

– رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يطلق مبادرة بقيمة 100 مليون دينار ليبي، تستهدف 200 ألف أسرة ليبية.

أحداث 30 مارس 2021

-فرض حظر التجول بمدينة سرت من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السابعة صباحا مع إيقاف الدراسة بمدارس وجامعة المدينة لمدة 10 أيام.

-مجلسا النواب والرئاسي يبحثان مشروع إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية لتحقيق مصالحة وطنية شاملة في ليبيا.

– المبعوث الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، يزور المستشفى الإيطالي الميداني في مصراتة.

– المدعي العام العسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء “فرج الصوصاع” يعفي رئيس النيابة العسكرية الكلية بنغازي عقيد “علي أحمد ماضي” من مهامه بسبب تصريحات خاطئة حول الوضع الصحي للرائد محمود الورفلي.

-انتظام الملتقى الوطني الأول للمكونات الاجتماعية في ليبيا بحضور القائد العام للقوات المُسلحة المشير خليفة حفتر .

– وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي عابد الرضا، والقائم بالأعمال بسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا “وانغ تشيمين”، يبحثان عودة الشركات الصينية لاستكمال المشاريع المتوقفة في ليبيا.

أحداث 31 مارس 2021

-بنغازي تشهد مراسم التسليم والاستلام النهائية بين الحكومة الليبية وحكومة الوحدة الوطنية بحضور عدد من أعضاء مجلس الوزراء ورؤساء الهيئات العامة بكلا الحكومتين.

-أعلنت مديرية أمن الزاوية إطلاق سراح 120 عنصرا من الكتيبة 107 التابعة للقيادة العامة ضمن اتفاقية لجنة 5+5 العسكرية بمدينة سرت.

-رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، يجري أول زيارة إلى مقر وزارة الدفاع في طرابلس بصفته وزيرًا للدفاع.

-دعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، الصين بإعادة فتح سفارتها بطرابلس وقنصلية في بنغازي وذلك خلال اجتماعها مع القائم بالأعمال في سفارة الصين، وانغ تشيمين.

أحداث 1 أبريل 2021

-رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، يلتقي في القبة برئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، ويطلع على التحضيرات الفنية واللوجستية للمفوضية.

-أعلنت لجنة استلام وفرز ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية، بدء قبول ملفات المترشحين لـ 12 منصبا.

-أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي وفاة أحد العمالة الوافدة الأفريقية وإصابة ثلاثة أخرون في انهيار منزل بمنطقة السبعة في العاصمة الليبية طرابلس.

-رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، يلتقي في طرابلس بعدد من الخبراء للمشاركة في وضع أسس وقواعد المصالحة الوطنية في ليبيا.

– المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، يعرب عن أمله بأن يعجل مجلس النواب في إصدار قانون الميزانية لتقوم الحكومة بالتزاماتها.

أحداث – 2 أبريل 2021

-قامت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بتزويد بلديتي مرزق ووادي عتبة، بالجنوب الغربي لليبيا، بكميات من وقود الديزل مساهمة منها لسد النقص الذي تعاني منه المؤسسات بالبلدية.

-تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن طرابلس من كشف جريمة قتل بشعة نفذت أحداثها قبل عامين في منطقة خلة الفرجان، قام فيها الجاني بقتل أمه و وشقيقتيه وابنة أخته رميا بالرصاص.

– قام عدد من ضباط وجنود اللواء 106 مجحفل بزيارة لمنزل الشهيد المقدم، محمود الورفلي، لتقديم واجب العزاء لأسرة فقيد الوطن والجيش، الذي اغتيل في مدينة بنغازي.