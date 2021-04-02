وزارة الداخلية تبحث مع اليونسيف سبل تسهيل الخدمات للأطفال المهاجرين والفئات المهمشة

ليبيا – اجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني أمس الخميس مع الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا عبد القادر موسى.

الشيباني تقدم بالشكر وفقًا لمكتب وزارة الداخلية للممثل الخاص لليونيسف على المساعدات المقدمة لأطفال الهجرة والفئات المهمشة، واعدًا بتقديم كافة التسهيلات خدمة لهذه الفئة، وخاصة بعد توصيات وتعليمات من رئيس الحكومة ووزير الداخلية، والاهتمام بهذه الفئة من المهاجرين بشكل خاص.

بدوره، استعرض الممثل الخاص لليونيسف ومديرة برنامج اليونيسيف أهم الأعمال التي قامت بها المنظمة في ليبيا بالتعاون مع كافة المؤسسات في الدولة، وتم الحديث عن المركز المزمع إنشاؤه في مصراتة لإيواء الأطفال والفئة الضعيفة من المهاجرين.

وأفاد الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا بأنهم يتطلعون للتعاون في جميع الأوجه ناحية الأطفال في كل مكان ومهما كانت الجنسية.