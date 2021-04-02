وكالة الأنباء الليبية: الدبيبة يلتقى رئيس وزراء جمهورية موريتاينا غدًا السبت في طرابلس

ليبيا – أكدت وكالة الأنباء الليبية أن الوزير الأول رئيس الوزراء بجمهورية موريتانيا الإسلامية محمد ولد بلال مسعود سيصل اليوم الجمعة إلى طرابلس، لإجراء محادثات مع السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.

مصادر بحكومة الوحدة الوطنية صرحت للوكالة بأن الوزير الأول الموريتاني سيلتقي غدًا السبت برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لتعزيز أوجه التعاون بين البلدين.

وأضافت المصادر أنه من المنتظر أن تستقبل طرابلس أيضًا بعد عطلة الاسبوع رئيسة الاتحاد الأوروبي أورزولا فون دير لاي ، كما سيزور طرابلس يوم الثلاثاء المقبل الـ 6 من أبريل الحالي كل من رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.