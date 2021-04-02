«العامة للكهرباء» تفتتح مركز حماية الطاقة بترهونة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، افتتاح مركز حماية الطاقة الكهربائية بمنطقة سوق الأحد في بلدية ترهونة.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن المركز سيتبع إدارة حماية الطاقة الكهربائية الشقيقة.

وحضر افتتاح المركز الذي جرى أمس الخميس، كل من مدير عام الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية العميد عبدالله الفيتوري، ومعاونه العقيد علي الغراري، ومساعد المدير العام للشؤون العامة العقيد إسكندر الحبيب، ومدير إدارة حماية الطاقة الكهربائية الشقيقة العقيد عبدالرؤوف الهمالي، وعدد من أعضاء الشرطة ورئيس وأعضاء المركز.

وقال مدير عام الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية، في كلمته، إن افتتاح المركز سيسهم في تقديم الخدمات للمواطن بالمنطقة وفي الحفاظ على ممتلكات الشركة العامة للكهرباء، مشددا على أهمية الجدية في أداء العمل والمحافظة على أوقات العمل واحترام الجميع.