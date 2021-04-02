مصلحة المطارات تدرس جدولة رحلات مطار مصراتة

شهدت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات اجتماعاً للجنة الخانات الزمنية برئاسة محمد النجار رئيس قسم الإحصاء والأذونات بمصلحة المطارات لمناقشة جداول مواعيد الرحلات للموسم الصيفي 2021 والنظر في إمكانية تعديل الخانات الزمنية بما يتناسب والقدرة التشغيلية للمطار

وأخذت اللجنة في الاعتبار حجم المحطة الحالية في المطار ومحدودية قدرتها الاستيعابية وبما يتناسب مع مستوى الخدمات المطلوبة لشركات الطيران والمسافرين-وفقاً لما ذكرته المنصة الإعلامية لمصلحة المطارات- وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة ومدير عام مطار مصراتة الدولي ومدير إدارة التشغيل والتسهيلات بالمصلحة ومديرو المكاتب المختصة بالمطار وبعض ممثلي شركات النقل الجوي الوطنية.

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