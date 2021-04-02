بعد الاستيلاء عليها.. قوة أمنية مشتركة تحرر العمارات الصينية بالمرج

أخلت قوة أمنية مشتركة، تضم مديرية أمن المرج والكتيبة 106 مجحفلة المرج، وفرع جهاز الأمن الداخلي وفرع الشرطة القضائية المرج وإدارة الاستخبارات العسكرية المرج وفرع جهاز البحث الجنائي المرج ، العمارات الصينية بمدينة المرج بعد الاستيلاء على جزء منها من قبل من وصفتهم مديرية الأمن بـ”الشباب المغرر بهم”.

وترأس مدير أمن المرج العقيد وهبي أنور الرخ القوة التي ضمت مديرية أمن المرج والكتيبة 106 مجحفلة المرج، وفرع جهاز الأمن الداخلي وفرع الشرطة القضائية المرج وإدارة الاستخبارات العسكرية المرج وفرع جهاز البحث الجنائي.

وبحسب إيجاز صحفي للمديرية، فقد تم إنجاز عملية الإخلاء على أكمل وجه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإيداع من تم القبض عليهم بالحجز القانوني لدى جهات الاختصاص”، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية.

وناشدت المديرية كافة أبناء وأهالي مدينة المرج قائلة:” نوجه نداء لكافة أبناء وأهالي مدينة المرج الحبيبة بعدم الانجرار وراء الدعوات المشبوهة من قبل بعض ضعاف النفوس والذين يحاولون زعزعة الامن والاستقرار بالمدينة ونحن سنكون لها دائما بالمرصاد”.