المشري لـ«السفير الفرنسي»: «مرتزقة تركيا» موجودة بناء على اتفاقيات واضحة

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري”، والوفد المرافق، الجمعة، وزير الخارجية الفرنسي “جان إيف لودريان”، وذلك على هامش الزيارة التي يجريها إلى جمهورية النيجر.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الدولة الاستشاري، فإن اللقاء تطرق إلى مناقشة آخر المستجدات الليبية.

وقال المشري، إن وجهة النظر تتطابق فيما يتعلق بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، وعلى استعجال مجلس النواب لإصدار القوانين المنظمة للانتخابات بالتوافق مع مجلس الدولة.

بينما تباينت وجهات النظر، فيما يتعلق بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، إذ زعم المشري، ضرورة إخراج المرتزقة وأية قوات موجودة بشكل غير شرعي أولا، ثم خروج القوات التي جاءت بناء على دعوة من السلطات الشرعية، الموجودة بناء على اتفاقيات واضحة، بحسب البيان الصادر.

بينما شدد الوزير الفرنسي، على ضرورة خروج كل القوات في وقت متزامن، وقد ادعى المشري، صعوبة التحقق من خروج المرتزقة والقوات الموجودة بشكل غير شرعي، وهو ما يمثل خطرا على الأمن القومي، وضرورة التعاون لإيجاد الآليات المناسبة بالتعاون مع لجنة 5+5 المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار.