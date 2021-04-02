بنغازي.. دورة تدريبية لمنتسبي مركز المهاجرين-الكفرة

شارك أعضاء من مركز الايواء والترحيل للهجـرة غير القانونية الكُفــرة في دورة تدريبية أقيمت في مدينة بنغازي وأشرفت عليها المنظمة الدولية للهجـرة IOM وتواصلت لمدة 3 أيام حول تدريب الموظفين بمراكز الايواء على الوقاية والسيطرة علي العدوي و الإسعافات الأولية.

وتوجه آمر مركز الايواء الكفـرة الملازم أول “محمد الفضيل” بالثناء على منظمة الهجرة IOM بإشرافهم على هذه الدورة لأعضاء المركز والتي تُعد عامل أساسي في مجال تأدية عملهم من حيث الوقاية والسيطرة والإنقاذ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية