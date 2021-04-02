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بنغازي.. دورة تدريبية لمنتسبي مركز المهاجرين-الكفرة

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شارك أعضاء من مركز الايواء والترحيل للهجـرة غير القانونية الكُفــرة في دورة تدريبية أقيمت في مدينة بنغازي وأشرفت عليها المنظمة الدولية للهجـرة IOM وتواصلت لمدة 3 أيام حول تدريب الموظفين بمراكز الايواء على الوقاية والسيطرة علي العدوي و الإسعافات الأولية.

وتوجه آمر مركز الايواء الكفـرة الملازم أول “محمد الفضيل” بالثناء على منظمة الهجرة IOM بإشرافهم على هذه الدورة لأعضاء المركز والتي تُعد عامل أساسي  في مجال تأدية عملهم من حيث الوقاية والسيطرة والإنقاذ.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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