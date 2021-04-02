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حملة في طرابلس من أجل عودة مدرسية آمنة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

برعاية اللجنة العليا للطفولة نظمت بلدية طرابلس حملة شعارها:”لنتشارك معاً لعودة مدرسية آمنة” وتواصلت الحملة على مدار “3” أيام، شملت بعض المدارس الواقعة في نطاق البلدية، منها مدرسة الانتفاضة-مدرسة أم الثوار -مدرسة صرخة الحرية .

الحملة استهدفت المسعفين والمرشدين والمختصين، حرصاً على سلامة الطلبة وتعزيز مفهوم الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا ، وتعاون في الحملة أيضاً مكتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية لمراقبة تعليم طرابلس المركز وفريق مكتب الإصحاح البيئي بالبلدية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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