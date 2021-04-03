ليبيا الان

المشري خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسي: لن نخرج المرتزقة من ليبيا إلا في هذه الحالة

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى النيجر لتهنئة الرئيس الجديد محمد بازوم، التقى ئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، لتباحث آخر المستجدات ذات الاهتمام المشترك.

وقال المجلس الأعلى للدولة في بيان بالمناسبة أن تباينا حصر في وجهات النظر، حول إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، بعد أن رفض المشري مسألة خروج القوات الأجنبية بشكل متزامن مطالبا ببقاء المرتزقة المدعومين تركيا، إلى حين خروج ما سماها قوات موجودة بشكل غير شرعي.

أما الوزير الفرنسي فقد أكد صعوبة التحقق من “خروج المرتزقة والقوات الموجودة بشكل غير شرعي، وهو ما يمثل خطرا على الأمن القومي، وضرورة التعاون لإيجاد الآليات المناسبة بالتعاون مع لجنة 5+5 المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار.”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • باى صفة يتحدث هذا الحشرى اذا كان رئيس المجلس الرئاسى طلب من اردوغان وهو فى انقرة سحب المرتزقة والقوات التركية بصفته القائد الاعلى للجيش الوطنى ورئيس الحكومة ايضا شدد على السيادة الوطنية وان الاتفاقية العسكرية ليست من اختصاصه اما هذا الحشرى فاثبت انه خائن للوطن وداعم للاحتلال ويتكلم كانه متحدث باسم الاحتلال ويجب محاكمة هذا الخائن الذى يتدخل فيما لا يعنيه ولصالح الاعداء ويعتدى على صلاحيات الاخرين رغم انه ليس له اى ثفة ولاوزن فى صناعة القرار وهو مجرد حمار يحاول تقليد الغنوشى وان كان الغنوشى رئيس لمجلس تشريعى منتخب مثل عقيلة صالح وليس مجرد ساقط بسقوط الصخيرات ويسافر على نفقة الدولة لحضور مناسبات ليست من اختصاصة بل من اختصاص وزارة الخارجية

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