المشري خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسي: لن نخرج المرتزقة من ليبيا إلا في هذه الحالة

في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى النيجر لتهنئة الرئيس الجديد محمد بازوم، التقى ئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، لتباحث آخر المستجدات ذات الاهتمام المشترك.

وقال المجلس الأعلى للدولة في بيان بالمناسبة أن تباينا حصر في وجهات النظر، حول إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، بعد أن رفض المشري مسألة خروج القوات الأجنبية بشكل متزامن مطالبا ببقاء المرتزقة المدعومين تركيا، إلى حين خروج ما سماها قوات موجودة بشكل غير شرعي.

أما الوزير الفرنسي فقد أكد صعوبة التحقق من “خروج المرتزقة والقوات الموجودة بشكل غير شرعي، وهو ما يمثل خطرا على الأمن القومي، وضرورة التعاون لإيجاد الآليات المناسبة بالتعاون مع لجنة 5+5 المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار.”